Il padre di Cavani | “Mio figlio non è a suo agio in Premier Boca prima scelta”

In una intervista rilasciata a Tycsports, Luis Cavani, padre di Edinson, attaccante del Manchester United, ha ammesso come il giocatore non sia a suo agio in Premier e voglia avvicinarsi a casa sua in Uruguay, con il Boca che è la prima scelta del Matador. Queste le sue parole: "Mio figlio non si sente a suo agio in Inghilterra e vuole stare vicino alla sua famiglia, avvicinarsi a casa, quindi a giugno probabilmente studierà la pretendenti in Sud America. Sicuramente tornerà a giocare in Sud America, ma vorrei che giocasse in una squadra che lotta per qualcosa di importante. Il Boca Juniors? Sì, gli piacerebbe giocare per il Boca, ha avuto diversi colloqui con Riquelme."

