Haruki Murakami disegna una linea di t-shirt per Uniqlo (Di martedì 9 marzo 2021) Haruki Murakami, grande autore di classici della letteratura contemporanea come "L'Uccello che girava le viti del mondo", "Nel Segno della Pecora" e da ultimo l'anno scorso "Abbandonare un Gatto", produrrà una sua linea di magliette. Da scrittore perennemente in corsa per il Nobel, traduttore del "Grande Gatsby" e del "Giovane Holden", jazzista e maratoneta, si cimenta adesso anche nel fare lo stilista di moda. Sarà lui a disegnare, infatti, una linea di magliette prodotte per Uniqlo. Le t-shirts Haruki Murakami x Uniqlo Le t-shirts, con otto disegni diversi, sono ispirate a titoli come "Kafka sulla Spiaggia", "Nel Segno della Pecora" e "Norwegian Wood", ma anche all'amore per la musica e a uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Haruki Murakami Bojano: la biblioteca si digitalizza. Direttamente da casa 2.100.000 testi a disposizione dei cittadini ... i capolavori di Goldoni sulle donne - NARRATIVA per ragazzi ed adulti: " Uomini senza donne " di Haruki Murakami (Einaudi, 2015) grande personalità così ricordata dal 'Corriere della Sera' : 'Se la ...

Di cosa si è parlato questa settimana: ... grazie anche a un'attenta serie di collaborazioni: non solo quella con Lemaire, già di culto, ma anche con Haruki Murakami e, beh, il Louvre . Chapeau. Industry " La scrittura e la moda si parlano ...

