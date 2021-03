(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Sulla questione delle, a parte le numerose denunce e azioni per sollecitare il, aspettiamo che ilbatta un colpo. Non vorrei che questo titubare da parte delfosse anche dovuto al fatto che moltoa promuovere azionisono proprio i politici nei confronti dei giornalisti". Lo afferma all'Adnkronos il segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Raffaele Lorusso, interpellato sula querela annunciata dal senatore di Italia Viva Matteo Renzi nei confronti di alcune testate che hanno riportato la notizia della sua presenza a Dubai. "C'è una proposta di legge che attende di essere approvata, è la proposta del senatore Primo Di Nicola, primo firmatario, che ...

Advertising

TV7Benevento : **Giornalisti: Fnsi, 'su querele temerarie Parlamento esita, forse perché spesso le fanno loro?'**... - giornalorg : - giornalorg : - giornalorg : - zampolex : @fattoquotidiano @tpi si lamenta dell'attacco di Renzi alla libertà di stampa, è il sito con il quale collabora… -

Ultime Notizie dalla rete : **Giornalisti Fnsi

Fnsi

In Odg,, Inpgi, Casagit e relative articolazioni regionali gli esponenti del giornalismo ... fatto abolire centinaia di rubriche tematiche e posto quindi sul lastrico migliaia di(tra ...... collega della RAI di Napoli, è il primo campano che guida il gruppo di specializzazione della. Siamo certi che la sua esperienza e la sua competenza daranno impulso al lavoro dei...Il Comune di Pineto, col supporto di Rete Wigwam e in collaborazione con l’AMP Torre del Cerrano, ha organizzato per domani, mercoledì 10 marzo 2021, alle ore ...Gianfranco Coppola è il nuovo presidente dell'USSI, l'unione della stampa sportiva italiana, prende il posto di Luigi Ferrajolo. Coppola giornalista della sede Rai di Napoli è il primo campano che gui ...