Disney+ supera il traguardo dei 100 milioni di abbonati globali

Advertising

GHERARDIMAURO1 : Disney+ supera i 100 milioni di abbonati globali - iconanews : Disney+ supera i 100 milioni di abbonati globali - giornaleradiofm : Disney supera i 100 milioni di abbonati globali: (ANSA) - ROMA, 09 MAR - Disney ha superato i 100 milioni di abbona… - solocine : Disney+ supera i 100 milioni di abbonati globali - MCapisani : Stanno arrivando: la carica dei 7 Nani, Capitan America e tutti gli altri eroi #Disney... #Disney+ supera i 100 mln… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ supera

Agenzia ANSA

"Abbiamo fissato, infatti, un obiettivo di oltre 100 nuovi titoli all'anno e questo includeAnimation,Live Action, Marvel, Star Wars e National Geographic. Il nostro business direct - ...+ e' stato lanciato negli Stati Uniti il 12 novembre 2019, per poi raggiungere Canada, Australia, Nuova Zelanda, Europa, America Latina e, recentemente, Singapore; ora, la piattaforma per lo ...Disney+ celebra il traguardo dei 100 milioni di abbonati in tutto il mondo: la piattaforma streaming è stata lanciata solo 16 mesi fa. Disney+ ha superato i 100 milioni di abbonati globali in soli 16 ...(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Disney+ ha superato i 100 milioni di abbonati globali in 16 mesi dal lancio, come annunciato oggi da Bob Chapek, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company (NYSE: DIS) ...