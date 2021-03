Crisanti | Contro il virus serve un piano chiaro e preciso che sia l' ultimo

(Di martedì 9 marzo 2021) “Penso che il provvedimento sul tavolo del Cts”, il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19 che si riunisce oggi per indicare nuove restrizioni, “vada nella direzione giusta: cercare di spegnere la trasmissione” del coronaSars-CoV-2 “e di vaccinare più persone possibili”. Però ”è improponibile un lockdown che poi si ripropone con un altri lockdown. Ci vuole unche sia l’, e perché sia l’non basta il lockdown e non bastano i vaccini”. Lo ha spiegato ad ‘Agorà’ su Rai3 Andrea, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di microbiologia dell’ateneo cittadino. “L’agenda quest’anno l’ha dettata il- ha osservato l’esperto - ...

Lo ha spiegato ad 'Agorà' su Rai3 Andrea, direttore del Laboratorio di microbiologia e ...le quali 'ci deve essere tolleranza zero. Laddove si manifestano e c'è un focolaio - avverte ...... 'Così produrremo Sputnik in Italia' 8 Marzo 2021 Il vaccino Sputnikil Covid in Italia? "Se ... Read More News Lockdown totale?: 'Sfinirebbe la popolazione' 8 Marzo 2021 Un lockdown ...Il triste traguardo potrebbe essere doppiato oggi, il nostro Paese è sesto nella classifica mondiale per decessi e primo nell’Europa continentale. Il virologo Crisanti: “Difficilmente si sarebbe potut ...Il virologo Andrea Crisanti, intervistato da Adnkronos Salute, ha espresso la sua opinione sull’ipotesi di un nuovo lockdwon nazionale per favorire la vaccinazione di massa contro il Covid-19. “Bisogn ...