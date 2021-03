Covid, un anno dal lockdown in Italia: i cinque momenti chiave (Di martedì 9 marzo 2021) Esattamente un anno fa l’incubo del Covid-19 diventava realtà anche in Italia, costringendo il governo Conte a disporre il lockdown nazionale: ripercorriamo le tappe principali degli ultimi 12 mesi. Marco Di Lauro/Getty ImagesA un anno dal primo lockdown nazionale pensato dal governo Conte per contenere la pandemia, l’Italia ha ufficialmente superato i 100mila decessi per Covid-19. Dodici mesi dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria, il quadro della situazione epidemiologica continua a preoccupare: con le varianti del virus, i contagi in risalita e l’aumento dei posti occupati in terapia intensiva lo spettro di un lockdown generale torna ad aleggiare nel Paese. Nelle scorse ore il presidente del Consiglio Mario Draghi ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 marzo 2021) Esattamente unfa l’incubo del-19 diventava realtà anche in, costringendo il governo Conte a disporre ilnazionale: ripercorriamo le tappe principali degli ultimi 12 mesi. Marco Di Lauro/Getty ImagesA undal primonazionale pensato dal governo Conte per contenere la pandemia, l’ha ufficialmente superato i 100mila decessi per-19. Dodici mesi dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria, il quadro della situazione epidemiologica continua a preoccupare: con le varianti del virus, i contagi in risalita e l’aumento dei posti occupati in terapia intensiva lo spettro di ungenerale torna ad aleggiare nel Paese. Nelle scorse ore il presidente del Consiglio Mario Draghi ...

Advertising

myrtamerlino : Un #8marzo dedicato alle #donne che in questo anno hanno perso il lavoro, che sono meno libere, che hanno curato e… - amnestyitalia : Quest’anno è particolarmente importante celebrare le vittorie delle donne, non solo perché c’è bisogno di buone not… - chedisagio : Superati I centomila morti per Covid. Con oggi, siamo a 100.103 vittime. In un anno è sparito un capoluogo di p… - selenasvoice_ : RT @believeinmusic_: Non so voi ma ormai io cerco di pensare il meno possibile al covid e alla situazione in generale perché se penso che è… - xGaBollo : Però potrei rifare il discorso di quando ho imparato ha scroccare le dita della mano sinistra È una bella storia ed… -