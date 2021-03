Covid: “Se non interveniamo subito con delle misure, rischiamo 40mila contagi al giorno” avverte Pregliasco (Di martedì 9 marzo 2021) Come riferito in un altro articolo, il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito per individuare una linea di comportamento finalizzato al contenimento dei contagi, dando così modo nel frattempo alla campagna vaccinale, di accelerare. Del resto, il numero dei contagi quotidiani è abbastanza palese e, come ha affermato oggi su Radio1 Rai il virologo dell’università di Milano, Fabrizio Pregliasco, entro fine marzo andiamo incontro ad un picco di “40mila casi al giorno”. Pregliasco: “Un lockdown sarebbe insopportabile, può aiutare un coprifuoco anticipato” Una previsione spaventosa che, salvo ‘interventi’ immediati, il virologo ha calcolato sulla base dei “ricoveri e delle terapie intensive sempre più piene in questo periodo”. Dunque, rimarca Pregliasco, ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 marzo 2021) Come riferito in un altro articolo, il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito per individuare una linea di comportamento finalizzato al contenimento dei, dando così modo nel frattempo alla campagna vaccinale, di accelerare. Del resto, il numero deiquotidiani è abbastanza palese e, come ha affermato oggi su Radio1 Rai il virologo dell’università di Milano, Fabrizio, entro fine marzo andiamo incontro ad un picco di “casi al”.: “Un lockdown sarebbe insopportabile, può aiutare un coprifuoco anticipato” Una previsione spaventosa che, salvo ‘interventi’ immediati, il virologo ha calcolato sulla base dei “ricoveri eterapie intensive sempre più piene in questo periodo”. Dunque, rimarca, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid non 'Abbracci in musica'. Un augurio dell'orchestra di Santa Cecilia per la ripartenza ...delle emozioni attraverso il gesto ravvicinato e concreto è una delle privazioni portate dal Covid ... Non ci si può abbracciare, ma Santa Cecilia può raccontare una lunga storia di contatti musicali ...

Covid Piemonte, 2.018 nuovi contagi e 22 morti: bollettino I ricoverati in terapia intensiva sono 228, 11 in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 2.432, 61 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 21.109.

Coronavirus, il bollettino del 9 marzo: 19.749 nuovi contagi, 376 morti Il tasso di positività scende dell’1,8% attestandosi al 5,7%. Prolungato di almeno una settimana il lockdown in Alto Adige ...

