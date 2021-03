Covid | nuovi lockdown e weekend rossi | la stretta di Cts e Governo in arrivo

(Di martedì 9 marzo 2021) A un anno esatto dal primonazionale si ritorna quasi al punto di partenza, e spuntano le ipotesi di una zona nazionale arancione scuro nei feriali e rossa neisuperata una determinata soglia critica di contagi. Il Cts (comitato tecnico scientifico) si riunisce oggi (martedì 9 marzo) per valutare su richiesta delinterventi. Recepito poi il report l’esecutivo sarà pronto a decidere su una nuova e più rigitasu tutto il territorio nazionale da quì a Pasqua, introducendomirati ee festiviin tutto il Paese. L’Italia infatti supera i 100 mila morti da inizio pandemia, e le nuove varianti del virus che stanno spingendo in su la curva dei contagi portano la Regioni a ...

Superata la soglia dei 100mila morti perin Italia, un numero che non ci saremmo mai aspettati di vedere a un anno dall'inizio della ... 13.902 icasi con un indice di positività al 7,5%, ...Leggi anche, in Liguria 215casi e 2 morti. Al via le vaccinazioni tramite i medici di famiglia: ecco dove