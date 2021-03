Covid | i nuovi contagi ed i decessi non accennano a diminuire Aumentano i ricoveri e le terapie intensive

Leggi su italiasera

(Di martedì 9 marzo 2021) Un’altra giornata da dimenticare sotto l’aspetto dell’emergenza sanitaria, con numeri anche oggi a dir poi preoccupanti. Oltretutto, nelle ultime 24 ore è tornato a salire i numero dei tamponi processati 345.336 (fra molecolari ed antigenici), che hanno rivelato 19.749, per un tasso di positività al 5,7%. Con 478.883 italiani attualmente positivi (6.350 in più rispetto a ieri), il report quotidiano del ministero della Salute, ricorda inoltre che sono 3.101.093 ad oggi i casi totali di coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza. Intanto, dopo alcuni di giorni di ‘meno guai’, la Lombardia è tornata ad essere la regione maggiormente colpita dai nuovo casi: addirittura oltre quattromila casi (4.084). Seguono poi oltre i duemila casi la Campania (2.709), l’Emilia Romagna (2.429), ed il Piemonte (2.018). Infine, oltre i mille ...