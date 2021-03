Clitoride: alla scoperta della vera essenza di una donna (Di martedì 9 marzo 2021) Ogni anno l’8 marzo si festeggia la Giornata mondiale delle donne, per molti è solo un’occasione per fare festa o omaggiare la propria amata con un fiore o un regalo, ma in realtà c’è molto di più dietro una semplice ricorrenza. Si ricordano i diritti, i femminicidi, le violenze, il lavoro e tanto altro ancora e allora in questo giorno speciale non ci resta che parlarvi di un film appena uscito dal titolo Il mio nome è Clitoride, dal contenuto diverso e pronto a battere quei tabù che nel 2021 sono ancora all’ordine del giorno. Il mio nome è Clitoride: qual è il tema? Può sembrare un film insolito, e lo è senza dubbio visto che per la prima volta il regista è riuscito a entrare nel mondo femminile, quello vero e essenziale e diffonderne la parte più intima e incontrollabile. Non c’è letteratura che ne parli, l’informazione è scarsa e spesso ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Ogni anno l’8 marzo si festeggia la Giornata mondiale delle donne, per molti è solo un’occasione per fare festa o omaggiare la propria amata con un fiore o un regalo, ma in realtà c’è molto di più dietro una semplice ricorrenza. Si ricordano i diritti, i femminicidi, le violenze, il lavoro e tanto altro ancora e allora in questo giorno speciale non ci resta che parlarvi di un film appena uscito dal titolo Il mio nome è, dal contenuto diverso e pronto a battere quei tabù che nel 2021 sono ancora all’ordine del giorno. Il mio nome è: qual è il tema? Può sembrare un film insolito, e lo è senza dubbio visto che per la prima volta il regista è riuscito a entrare nel mondo femminile, quello vero e essenziale e diffonderne la parte più intima e incontrollabile. Non c’è letteratura che ne parli, l’informazione è scarsa e spesso ...

FedericoPostet : RT @flayawa: A #Parigi hanno piazzato davanti alla Torre Eiffel un clitoride gigante. In Italia, cortesemente O tette o culo. Grazie #… - evan7527 : RT @flayawa: A #Parigi hanno piazzato davanti alla Torre Eiffel un clitoride gigante. In Italia, cortesemente O tette o culo. Grazie #… - flayawa : A #Parigi hanno piazzato davanti alla Torre Eiffel un clitoride gigante. In Italia, cortesemente O tette o culo.… - vinoalvino : ora ho capito la logica strana delle femministe francesi che oggi a Parigi hanno eretto questo gigantesco clitoride… - Karlo72624998 : A Parigi spunta un clitoride di 5 metri davanti alla Torre Eiffel -