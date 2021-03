Chiesa | “Meritavamo di passare nonostante abbiamo regalato tre tempi al Porto Adesso testa a campionato e Coppa”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Federico, grande protagonista con la sua doppietta nella vittoria della Juventus contro il, che non è però bastata ai bianconeri per staccare il pass per i quarti di Champions League, ha parlato così ai microfoni di Mediaset: “C’è grande rammarico e tristezza ma non ci creiamo alibi. Nel secondo tempo avevamo rimediato a tregiocati male e non da Juve. Volevamomadobbiamo pensare aItalia. Proveremo a vincere entrambe le cose. Non possiamo regalare treagli avversari maquesto l’avevamo ripresa e potevamo portare a casa la qualificazione. Non eravamo entrati in campo con la giusta cattiveria ma secondo medi. Il ...