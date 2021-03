Borussia Dortmund-Siviglia 2-2 | Terzic | “Bello essere ai quarti | orgoglioso dei ragazzi”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “E’ moltoaidi finale. Siamo contenti del risultato e della prestazione. Sonodei miei“. Lo ha detto l’allenatore delEdinalla Uefa dopo il 2-2 con ilche ha permesso ai tedeschi di qualificarsi aidi Champions League. “Abbiamo lottato fino alla fine – ha concluso– Non è comune che ilsia tra le migliori otto in Europa e siamo molto orgogliosi diarrivati a questo punto della competizione“. SportFace.

Champions, tabellone degli ottavi Nell'altro match della serata il Borussia Dortmund pareggia 2 - 2 col Siviglia e passa il turno. Il Borussia Dortmund riesce a gestire e al 34' passa con Haaland: Schulz, Dahoud e Reus sono svelti in contropiede, il capitano del Borussia Dortmund salta anche Bono prima di servire ad Haaland una palla che andava ... Il Borussia Dortmund stacca il biglietto per i quarti di finale di Champions League pareggiando 2-2 in casa con il Siviglia, già battuto 3-2 in Andalusia. Il norvegese sempre protagonista. La sua doppietta manda ai quarti i gialloneri. Inutili le reti nel finale di En-Nesyri ...