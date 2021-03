Adam Foulds e l’ossessione per la celebrità in “Ai margini del sogno”

Leggi su iodonna

(Di martedì 9 marzo 2021)è tornato. Henry Banks è bello e affamato. Dopo sei anni di Le Grange, popolarissima serie del tipo Downton Abbey, digiuna per ottenere la parte di Mike, spettrale veterano della guerra in Iraq nel nuovo film del regista geniale Miguel Garcia (e teme che la offrano a Michael Fassbender). Vuole fare il salto dalla tv al cinema “da festival”. Già si vede a Cannes. Non sa niente della divorziata Kristin che dall’altra parte del mondo, a Philadelphia, è pazza di lui. Si sono incontrati per caso in un aeroporto. Lo scrittoreè uscito in libreria con il suo ultimo romanzo Da allora lei gli scrive lunghe lettere inquietanti e, sicura che siano destinati a stare insieme, parte per incontrarlo a Londra. Sarà un’infelice collisione. E ci chiederemo, alla fine, chi ama di più Henry, se Kristin o Henry, ...