Vaccino | l’AstraZeneca viene esteso anche agli over 65 | esclusi i soggetti  estremamente vulnerabili

Leggi su italiasera

(Di lunedì 8 marzo 2021) “Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo alin oggetto, ma indicano che,nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione deldi AstraZeneca è in grado d’indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da Sars Cov-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di Covid-19”. Eccola l’attesa circolare – firmata da Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione – con la quale, stamane, il ministero della Salute estende la somministrazione delAstrazeneca65 in Italia. Ministero della Salute: una scelta dettatadalla limitata disponibilità delle dosi vaccinali In particolare, lo specifico ...