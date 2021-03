Vaccino | Giorgetti nomina Tria consulente economico | via libera a 200milioni per ricerca

(Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato oggi un decreto che nomina, senza oneri per lo Stato, Giovanni Tria, già ministro dell’Economia, consulente economico sul dossier vaccini per la parte che riguarda la produzione industriale nazionale e i rapporti con l’Ue. Lo riferisce il Mise.

Advertising

pfmajorino : #Salvini (e pure #Giorgetti che è quello bravo) ne sparano una al giorno sul vaccino per una questione banale. N… - miagmarsuren : @marco_gervasoni @Libero_official Sembra voglia sottolineare tutti gli errori della strategia giorgettiana. Intanto… - GiulianaDaniel2 : RT @istbrunoleoni: Con ogni probabilità noi dovremo prendere il vaccino ogni anno, dunque questa è una riconversione strutturale. Meglio me… - Notiziedi_it : Vaccino, Giorgetti incontra Ue: brevetti già disponibili, obiettivo 3 miliardi di dosi - cesare_lattanzi : RT @Neocene_online: Il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e i rappresentanti di Farmindustria sono al secondo incontro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Giorgetti

L'offerta non è stata ancora formalizzata, né accettata da Cnh Industrial, maha lasciato ... Ma i sindacati chiedono anche garanzie contro i licenziamenti di chi dovesse rifiutare il. ...Alla riunione parteciperanno i ministri Speranza, Gelmini,, Patuanelli, Franceschini e ...potrebbe essere anche la circolare del ministero della Salute che consentirà di utilizzare il...Roma, 8 mar. (LaPresse) - Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato oggi un decreto che nomina, senza oneri per lo Stato, Giovanni ...Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato oggi un decreto che nomina, senza oneri per lo Stato, Giovanni Tria, già ministro dell’economia, consulen ...