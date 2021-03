Un “robot morbido” ispirato a un pesce degli abissi

Leggi su wired

(Di lunedì 8 marzo 2021) Può reggere alla pressione estrema delle profondità marine e muoversi agilmente e in modo autonomo, permettendoci di esplorare anche gli angoli più nascosti e finora inaccessibili. E ci riesce grazie a un insieme di materiali morbidi e flessibili e a un sistema elettronico distribuito in tutto il corpo, senza parti rigide né scheletro di supporto: è il prototipo di soft(o, appunto,) realizzato da un team di ricercatori dell’Università dello Zhejiang, in Cina, e appena pubblicato su Nature.a partire dalle caratteristiche di unrintracciato nella Fossa delle Marianne (e, a oggi, quello che vive più in profondità tra quelli osservati dagli esseri umani), è stato messo alla ...