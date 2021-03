Scuola | da oggi 6 milioni di studenti a casa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuola oggi

Il Sole 24 ORE

Il numero potrebbe anche salire se il virus continuerà a diffondersi rapidamente come sta succedendo a causa delle ...Per approfondire, da6 milioni di studenti in dad. Regioni in ordine sparso sulle chiusure Personale, vaccinato solo uno su tre Per entrare in Sardegna dall 8 marzo bisogna ...Scuola: da oggi in Dad due alunni su tre, pari a 5,7 milioni. Ma la situazione potrebbe peggiorare e raggiungere il 90%. Studenti e comitati organizzano manifestazioni di protesta. La situazione ..."A me non piace la dad perchè se mi disconnetto non so cosa dice la maestra" è quanto scrive un bimo della scuola primaria di via Roma ...