Paul Bettany su Tom Hanks | Lo colpii così forte che gli scappò un peto

Paul Bettany ha raccontato un retroscena su Tom Hanks e le riprese di una scena ne il Codice da Vinci: 'Lo colpii così forte che gli scappò un peto molto rumoroso'. Non crediate mica che a Hollywood sia tutto rose e fiori! Durante le riprese de Il codice da Vinci, Paul Bettany ha raccontato di aver colpito Tom Hanks allo stomaco in modo così duro da averlo spinto all'emissione di un peto decisamente rumoroso. L'aneddoto è stato raccontato da Paul Bettany che, ospite di The Late Show with Stephen Colbert, ha rievocato un episodio accaduto durante le riprese de Il Codice Da Vinci, film in cui ha condiviso il set con Tom Hanks.

Non crediate mica che a Hollywood sia tutto rose e fiori! Durante le riprese de Il codice da Vinci,ha raccontato di aver colpito Tom Hanks allo stomaco in modo così duro da averlo spinto all'emissione di un peto decisamente rumoroso. L'aneddoto è stato raccontato dache, ...... la sceneggiatrice Jac Schaeffer ha parlato della realizzazione di WandaVision , il serial Marvel/ Disney + con protagonisti Elizabeth Olsen eappena conclusosi, evidenziando come l'...Paul Bettany ha raccontato un retroscena su Tom Hanks e le riprese di una scena ne il Codice da Vinci: 'Lo colpii così forte che gli scappò un peto molto rumoroso'. Non crediate mica che a Hollywood s ...In una lunga e interessante intervista al New York Times, la sceneggiatrice Jac Schaeffer ha parlato della realizzazione di WandaVision, il serial Marvel/Disney+ con protagonisti Elizabeth Olsen e Pau ...