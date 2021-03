Napoli, Gattuso concede due giorni di riposo in vista del Tour de Force (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la vittoria per 3-1 sul Bologna mister Gennaro Ringhio Gattuso ha deciso di dare alla squadra due giorni di riposo in vista del triplice impegno della settimana prossima. A partire da sabato infatti il Napoli sfiderà in sequenza Milan, Juventus (recupero) e Roma. Una settimana quindi che sfiancherà i giocatori del Napoli in sfide molto impegnative. Per questo motivo Gattuso ha deciso di concedere questi giorni di riposo, per avere la rosa più fresca possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la vittoria per 3-1 sul Bologna mister Gennaro Ringhioha deciso di dare alla squadra duediindel triplice impegno della settimana prossima. A partire da sabato infatti ilsfiderà in sequenza Milan, Juventus (recupero) e Roma. Una settimana quindi che sfiancherà i giocatori delin sfide molto impegnative. Per questo motivoha deciso dire questidi, per avere la rosa più fresca possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

