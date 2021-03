L’Italia verso il lockdown? Speranza: “Le prossime ore saranno dure, dobbiamo piegare curva” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Le prossime ore non sono facili perché abbiamo due obiettivi: da una parte provare a piegare la curva e richiamare tutti alla massima attenzione”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante la presentazione del treno sanitario e dell’hub vaccinale alla stazione Termini. Nelle prossime ore infatti ci sarà una riunione di Governo nel quale si prenderanno in considerazione misure più restrittive: dal coprifuoco anticipato al lockdown nei week-end o anche il lockdown totale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) “Leore non sono facili perché abbiamo due obiettivi: da una parte provare alae richiamare tutti alla massima attenzione”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertodurante la presentazione del treno sanitario e dell’hub vaccinale alla stazione Termini. Nelleore infatti ci sarà una riunione di Governo nel quale si prenderanno in considerazione misure più restrittive: dal coprifuoco anticipato alnei week-end o anche iltotale. SportFace.

