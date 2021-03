Le prime parole di Hamsik al Goteborg: “Ho un contratto breve ma darò anima e corpo” (Di lunedì 8 marzo 2021) Marek Hamsik è un nuovo giocatore dell’IFK Goteborg. L’ex capitano del Napoli è volato in Svezia dopo aver lasciato i cinesi del Dalian. Ecco le sue prime parole in Scandinavia, riportate dal sito ufficiale del club biancoazzurro: “Sono molto felice di essere qui e sono stato sorpreso positivamente da quello che ho visto. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra e iniziare ad allenarmi con loro. Come tutti sanno, sono qui con un contratto a breve termine, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il successo. darò anima e corpo per questo club”. Foto: Sito IFK Goteborg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Marekè un nuovo giocatore dell’IFK. L’ex capitano del Napoli è volato in Svezia dopo aver lasciato i cinesi del Dalian. Ecco le suein Scandinavia, riportate dal sito ufficiale del club biancoazzurro: “Sono molto felice di essere qui e sono stato sorpreso positivamente da quello che ho visto. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra e iniziare ad allenarmi con loro. Come tutti sanno, sono qui con untermine, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il successo.per questo club”. Foto: Sito IFKL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

