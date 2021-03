Juventus, Bonucci: “Il Porto se la giocherà, ma noi abbiamo entusiasmo. Chiesa…” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Porto: "Dopo la partita di andata contro il Porto eravamo tutti consapevoli di non aver fatto quello che dovevamo fare perché abbiamo commesso degli errori che ci sono serviti da lezione. Come mi sento? Sto come sta un giocatore dopo un mese di riposo forzato. Deciderà l'allenatore chi schierare nell'undici iniziale, però tutti quelli che fanno parte di questa squadra si fanno trovare pronti nel momento in cui vengono chiamati in causa e domani sera sarà cosi. La vittoria di sabato ci ha trasmesso grande entusiasmo. Quando si vince si lavora meglio. Chiesa? È un ragazzo molto genuino e spontaneo e questo gli ha permesso di capire cosa significa indossare la ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 marzo 2021) Il difensore dellaLeonardoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il: "Dopo la partita di andata contro ileravamo tutti consapevoli di non aver fatto quello che dovevamo fare perchécommesso degli errori che ci sono serviti da lezione. Come mi sento? Sto come sta un giocatore dopo un mese di riposo forzato. Deciderà l'allenatore chi schierare nell'undici iniziale, però tutti quelli che fanno parte di questa squadra si fanno trovare pronti nel momento in cui vengono chiamati in causa e domani sera sarà cosi. La vittoria di sabato ci ha trasmesso grande. Quando si vince si lavora meglio. Chiesa? È un ragazzo molto genuino e spontaneo e questo gli ha permesso di capire cosa significa indossare la ...

