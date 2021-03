Il video-omaggio dell’Anpi che ricorda le battaglie delle donne: “Ma la strada è ancora lunga, ancora tanti diritti non riconosciuti” (Di lunedì 8 marzo 2021) Un video dedicato a tutte le partigiane. Ma non solo. Anche a tutte le donne italiane che negli anni hanno combattuto, decennio dopo decennio, contro le ingiustizie e i diritti negati. È l’omaggio, realizzato per il 20 gennaio, che l’Anpi ha voluto ricondividere in occasione della Festa della donna, dedicando le parole toccanti della clip a tutte le donne. Come viene raccontato, le guerre vinte nel corso del 1900 sono state molte, ma “la strada è ancora lunga e ci sono ancora tanti diritti non riconosciuti”. “Se dovessimo tornare indietro noi con i nostri diritti fondamentali tornerebbe indietro tutta la democrazia italiana”, specifica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Undedicato a tutte le partigiane. Ma non solo. Anche a tutte leitaliane che negli anni hanno combattuto, decennio dopo decennio, contro le ingiustizie e inegati. È l’, realizzato per il 20 gennaio, che l’Anpi ha voluto ricondividere in occasione della Festa della donna, dedicando le parole toccanti della clip a tutte le. Come viene raccontato, le guerre vinte nel corso del 1900 sono state molte, ma “lae ci sononon”. “Se dovessimo tornare indietro noi con i nostrifondamentali tornerebbe indietro tutta la democrazia italiana”, specifica ...

