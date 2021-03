Il ministro Franco presenta il Recovery Plan in Parlamento: «191,5 miliardi di euro. I primi fondi in arrivo a fine estate» (Di lunedì 8 marzo 2021) 191,5 miliardi di euro per l’Italia e un piano per spenderli pronto in meno di due mesi. Sono questi i due dati più importanti che emergono dall’audizione del ministro dell’Economia Daniele Franco davanti alle Commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato. Un incontro, inizialmente sospeso per qualche problema di collegamento, in cui l’ex direttore generale della Banca d’Italia ha illustrato parecchi dettagli sul Recovery Plan, il piano che dovrebbe traghettare l’Italia fuori dalla crisi economica innescata dall’epidemia di Coronavirus. «Il Recovery Plan rappresenta certamente una priorità per il governo, per il Paese e ovviamente per il Mef, questo primo incontro spero che sia l’inizio di un dialogo durevole ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) 191,5diper l’Italia e un piano per spenderli pronto in meno di due mesi. Sono questi i due dati più importanti che emergono dall’audizione deldell’Economia Danieledavanti alle Commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato. Un incontro, inizialmente sospeso per qualche problema di collegamento, in cui l’ex direttore generale della Banca d’Italia ha illustrato parecchi dettagli sul, il piano che dovrebbe traghettare l’Italia fuori dalla crisi economica innescata dall’epidemia di Coronavirus. «Ilrapcertamente una priorità per il governo, per il Paese e ovviamente per il Mef, questo primo incontro spero che sia l’inizio di un dialogo durevole ...

Advertising

borghi_claudio : Diciamo che rispetto all'arroganza e all'incompetenza di gualtieri l'audizione del ministro Franco è un deciso passo in avanti - marattin : Con gli altri 5 presidenti di commissione (di Camera e Senato) all’audizione del ministro dell’economia Daniele Fra… - StefanoFassina : Non direi proprio. Se è come scrive il Mef, è una consulenza inutile, date le competenze in quel ministero. Ma lune… - laura_palomba : Recovery plan, il ministro Franco: «Fondi Ue disponibili a fine estate, Italia ha 2 mesi per rifare il piano» - riccardosanna14 : RT @borghi_claudio: Diciamo che rispetto all'arroganza e all'incompetenza di gualtieri l'audizione del ministro Franco è un deciso passo in… -