Il Governo valuta nuove restrizioni. Non è escluso un lockdown totale per Pasqua. Speranza: "Ci vuole l'impegno di ciascuno di noi per fermare la pandemia e tornare alla normalità" (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Governo sta valutando, alla luce del trend di crescita dei casi di contagio in Italia e della circolazione delle varianti, nuove restrizioni da attuare soprattutto nel periodo delle festività natalizia, in aggiunta a quanto prevede il Dpcm in vigore dal 6 marzo scorso. Uno dei provvedimenti che potrebbe essere prorogato è il divieto di spostamento tra regioni, in scadenza il 27 marzo, dunque prima della Pasqua, ma non escluso che l'Esecutivo Draghi vara una misura ancora più ristrettiva, sul modello adottato da Conte a Natale, ordinando un lockdown totale durante le festività. "Ordinanze e Dpcm non bastano. Ci vuole impegno di ciascuno. L'Italia – ha detto il ministro della Salute, Roberto ...

