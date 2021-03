I Santi di Martedì 9 Marzo 2021

(Di martedì 9 marzo 2021) IDEL GIORNO, 9da www.ebeati.it Santa FRANCESCA ROMANA Religiosa – Memoria FacoltativaRoma, 1384 – 91440Francesca Bussa de’ Leoni nacque a Roma nel 1384. Cresciuta negli agi di una nobile e ricca famiglia, coltivò nel suo animo l’ideale della vita monastica, ma non poté sottrarsi alla scelta che per lei avevano fatto i suoi genitori. La giovanissima sposa, appena tredicenne, prese dimora con lo sposo Lorenzo de’ Ponziani, altrettanto ricco e nobile, nella sua casa nobiliare a Trastevere. Con semplicità accettò i grandi doni della vita, l’amore dello sposo, i suoi titoli nobiliari, le…www.ebeati.it/dettaglio/26350 San DOMENICO SAVIO AdolescenteRiva di Chieri, Torino, 2 aprile 1842 – Mondonio, Asti, 91857Ancora bambino decise quale sarebbe ...

