Harry e Meghan da Oprah | razzismo e intrighi a palazzo

(Di lunedì 8 marzo 2021)Windsor eMarkle, duca e duchessa di Sussex, sono comparsi sera, il 7 Marzo, nel programma di interviste di, famosissima conduttrice statunitense. Si tratta della loro prima apparizione pubblica dall’anno scorso. Nel Gennaio 2020, infatti, si sono ufficialmente sottratti ai loro ruoli ufficiali da membri della famiglia reale. Da allora hanno vissuto negli Stati Uniti, da doveè originaria., dal giardino della loro villa californiana, parlano di essersi sentiti “in trappola”. La duchessa è arrivata a “non uscire di casa per mesi”, bloccata dall’iperformalità e aspettative dell’alta aristocrazia britannica, a cui non era abituata. Per di più, l’assalto costante dei tabloid ha avuto effetti estremamente negativi sulla sua salute ...