Grande Fratello, il vincitore diventa papà: la notizia fa impazzire i fan (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha vinto una delle passate edizioni del Grande Fratello, oggi l’ex gieffino sta per diventare padre ed è più felice che mai, di chi si tratta Il vincitore di una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha vinto una delle passate edizioni del, oggi l’ex gieffino sta perre padre ed è più felice che mai, di chi si tratta Ildi una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

rtl1025 : ?? #Amadeus: 'In questo momento era anche solo difficile pensare di realizzare quello che abbiamo fatto. #Fiorello è… - trash_italiano : Forse i sei mesi di Grande Fratello Vip servivano solo ad allenarci per il televoto madre, OVVERO QUELLO DI DOMANI SERA PER #SANREMO2021 - trash_italiano : Renga che canta per la seconda volta come se al Grande Fratello Vip il biglietto di ritorno lo avesse avuto Carlott… - EmyRoyaleagle : RT @lucabattanta: La Costituzione più bella del mondo è stata gabbata da un avvocato di Foggia, un laureato in scienze politiche presso una… - papa_cannolo : RT @FPanunzi: Scaletta della trasmissione di Barbara D'Urso stasera: -Antonella Elia e fidanzato -i protagonisti del Grande Fratello Vip -f… -