Frasi su Mia Martini, Adriano Aragozzini querela Alda D’Eusanio e chiede un milione di euro (Di lunedì 8 marzo 2021) Adriano Aragozzini querela Alda D’Eusanio e chiede un milione di euro “per tutti i danni subiti, e che sta ancora subendo, a causa delle gravissime falsità affermate e delle offese al proprio onore e alla propria dignità e reputazione pronunciate da Alda D’Eusanio». Aragozzini querela Alda D’Eusanio Aragozzini assistito dall’avvocato Elisabetta Calvario, dello studio legale Mlt di Roma. Ha presentato infatti denuncia-querela, alla procura generale della Repubblica contro Alda D’Eusanio. E questo «per le gravissime offese pronunciate nei suoi confronti e i fatti a lui falsamente ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021)undi“per tutti i danni subiti, e che sta ancora subendo, a causa delle gravissime falsità affermate e delle offese al proprio onore e alla propria dignità e reputazione pronunciate da».assistito dall’avvocato Elisabetta Calvario, dello studio legale Mlt di Roma. Ha presentato infatti denuncia-, alla procura generale della Repubblica contro. E questo «per le gravissime offese pronunciate nei suoi confronti e i fatti a lui falsamente ...

