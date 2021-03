Femminicidio | Mattarella | ‘fenomeno impressionante | interroga coscienza Paese’ 2

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) – “L’amore, quello autentico, si basa sul rispetto e la condivisione. Se si giunge a uccidere una donna -ha ammonito- è perché non si rispettano il suo desiderio di libertà e la sua autonomia. Perché ci si arroga il potere di non consentirne le scelte, i progetti, le aspirazioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

repubblica : 8 marzo, la denuncia di Mattarella: 'Femminicidio fenomeno impressionante' - cesarebrogi1 : 8 marzo, la denuncia di Mattarella: 'Femminicidio fenomeno impressionante' - fisco24_info : 8 marzo, Mattarella: 'Femminicidio fenomeno impressionante': Il Capo dello Stato celebra al Quirinale la Giornata i… - nonela_radio : 8 marzo, Mattarella: “Fenomeno del femminicidio scuote la coscienza del Paese” - carlakak : RT @Fabio64356227: Mattarella,femminicidio impressiona, scuote coscienza Paese Matty, anche il golpe bianco di renzi che hai permesso impre… -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Mattarella

Otto Marzo. "Sharon, Victoria, Roberta, Teodora,Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella" Sergioricorda uno a uno i nomi delle donne vittima diin questi due soli mesi del 2021 e nella cerimonia per la Giornata internazionale della donna scandisce secco: "è inaccettabile".'Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella'. Sergioricorda uno a uno i nomi delle donne vittima diin questi due soli mesi del 2021 e nella cerimonia per la Giornata internazionale della donna scandisce secco: 'È inaccettabile'."E' l'8 marzo. Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi del nuovo anno. Sono state uccis ...Dall'inizio dell'anno in Italia sono state uccise dodici donne "per mano di chi aveva fatto loro credere, di amarle. Per mano di chi, semmai, avrebbe dovuto dedicarsi alla reciproca protezione". Così ...