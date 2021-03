Elder Scrolls V: Skyrim, arriva la figure del Dragonborn! (Di lunedì 8 marzo 2021) Pure Arts ha annunciato una nuova figure in scala 1:6 su Elder Scrolls V: Skyrim, la quale rappresenta il Dragonborn Avete sempre sognato di avere un Dovahkiin in miniatura nella vostra collezione? Bene, Pure Arts ha ufficialmente annunciato l’action figure del Dragonborn, proveniente da Elder Scrolls V: Skyrim, in scala 1:6! Disponibile in versione base o “Deluxe“, la figure alta circa 32cm presenta numerosi accessori, tra i quali un elmo rimovibile ed un set di armi e magie intercambiabili. PureArts introduce la sua ultima figure della collezione in scala 1/6, l’ultimo Sangue di Drago di Elder Scrolls V: Skyrim di Bethesda. Profetizzato sul Muro di Alduin e ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 marzo 2021) Pure Arts ha annunciato una nuovain scala 1:6 suV:, la quale rappresenta il Dragonborn Avete sempre sognato di avere un Dovahkiin in miniatura nella vostra collezione? Bene, Pure Arts ha ufficialmente annunciato l’actiondel Dragonborn, proveniente daV:, in scala 1:6! Disponibile in versione base o “Deluxe“, laalta circa 32cm presenta numerosi accessori, tra i quali un elmo rimovibile ed un set di armi e magie intercambiabili. PureArts introduce la sua ultimadella collezione in scala 1/6, l’ultimo Sangue di Drago diV:di Bethesda. Profetizzato sul Muro di Alduin e ...

