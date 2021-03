Critics’ Choice Awards 2021 | i migliori look delle star

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 marzo 2021) La stagione dei premi (e dei red carpet) continua. Dopo i Golden Globee la parentesi tutta italiana di Sanremo, tornano i Criticse i relativi. Lehanno sfoderato i loro outfit in giardino e in salotto, senza rinunciare al glamour. Tutte agghindate a casa in occasione della 26° edizione dei premi televisivi e cinematografici, presentati nella notte tra il 7 e l’8 marzo a Los Angeles con una cerimonia a metà tra reale e virtuale. Critics': i bestguarda le foto ...