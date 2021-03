Covid, cresce l’allerta zone rosse. Speranza: “Sarà settimana complicata” (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – E’ destinato a crescere il numero dei lockdown locali, mentre prende corpo l’idea di una maxi zona rossa nazionale, a causa della diffusione delle varianti del coronavirus, della crescita dei contagi e, soprattutto, del tasso di occupazione delle terapie intensive, piene già per un terzo della loro capacità. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se la Pasqua Sarà in rosso, a dispetto dell’ultimo Dpcm firmato dal governo Draghi, entrato in vigore appena 24 ore fa, che potrebbe essere “rottamato” da nuovi provvedimenti più restrittivi all’insegna del “massimo rigore”, nel caso la situazione dovesse degenerare. Numeri parlano chiaro I numeri dell’ultimo bollettino sembrerebbero confermare le preoccupazioni degli scienziati, che da tempo chiedono un maggior rigore nella lotta al Covid. Domenica sono stato registrati ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – E’ destinato are il numero dei lockdown locali, mentre prende corpo l’idea di una maxi zona rossa nazionale, a causa della diffusione delle varianti del coronavirus, della crescita dei contagi e, soprattutto, del tasso di occupazione delle terapie intensive, piene già per un terzo della loro capacità. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se la Pasquain rosso, a dispetto dell’ultimo Dpcm firmato dal governo Draghi, entrato in vigore appena 24 ore fa, che potrebbe essere “rottamato” da nuovi provvedimenti più restrittivi all’insegna del “massimo rigore”, nel caso la situazione dovesse degenerare. Numeri parlano chiaro I numeri dell’ultimo bollettino sembrerebbero confermare le preoccupazioni degli scienziati, che da tempo chiedono un maggior rigore nella lotta al. Domenica sono stato registrati ...

Advertising

petergomezblog : Covid, i primi due morti positivi alla variante sudafricana in Alto Adige. Cresce il numero di Comuni isolati… - UnaTecnologia : RT @sole24ore: #Scuola, da oggi 6 milioni di studenti in dad. Cresce il numero di istituti che faranno solo didattica a distanza, il tutto… - RobRe62 : RT @sole24ore: #Scuola, da oggi 6 milioni di studenti in dad. Cresce il numero di istituti che faranno solo didattica a distanza, il tutto… - alcinx : RT @sole24ore: #Scuola, da oggi 6 milioni di studenti in dad. Cresce il numero di istituti che faranno solo didattica a distanza, il tutto… - sole24ore : #Scuola, da oggi 6 milioni di studenti in dad. Cresce il numero di istituti che faranno solo didattica a distanza,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cresce Covid, cresce l'allerta zone rosse. Speranza: 'Sarà settimana complicata' ... che da tempo chiedono un maggior rigore nella lotta al Covid. Domenica sono stato registrati quasi ... Assembramenti grandi città e multe Nelle grandi città, come Roma e Milano, cresce il rischio di ...

Covid, cresce l'allerta zone rosse. Speranza: "Sarà settimana complicata" ... che da tempo chiedono un maggior rigore nella lotta al Covid. Domenica sono stato registrati quasi ... Assembramenti grandi città e multe Nelle grandi città, come Roma e Milano, cresce il rischio di ...

Covid, cresce l'allerta zone rosse. Speranza: "Sarà settimana complicata" Borsa Italiana Tanti auguri Tgcom24, da 20 anni facciamo viaggiare l'informazione su tutti i media 8 marzo 2021: l'Italia si chiude ancora per arginare la pandemia da coronavirus, si circola sui monopattini ... In questi vent'anni Tgcom24 è cresciuto fino a diventare un vero e proprio sistema ...

Coronavirus a Volterra, cresce il focolaio in carcere: 22 positivi Allarme a Volterra dopo l’impennata dei casi. Il sindaco: "E’ scattato uno screening di massa per i detenuti e il personale che vi lavora ...

... che da tempo chiedono un maggior rigore nella lotta al. Domenica sono stato registrati quasi ... Assembramenti grandi città e multe Nelle grandi città, come Roma e Milano,il rischio di ...... che da tempo chiedono un maggior rigore nella lotta al. Domenica sono stato registrati quasi ... Assembramenti grandi città e multe Nelle grandi città, come Roma e Milano,il rischio di ...8 marzo 2021: l'Italia si chiude ancora per arginare la pandemia da coronavirus, si circola sui monopattini ... In questi vent'anni Tgcom24 è cresciuto fino a diventare un vero e proprio sistema ...Allarme a Volterra dopo l’impennata dei casi. Il sindaco: "E’ scattato uno screening di massa per i detenuti e il personale che vi lavora ...