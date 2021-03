Chievo Verona, i convocati di Aglietti per il Vicenza (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono ventiquattro i calciatori convocati dal tecnico del Chievo Verona, Alfredo Aglietti, per il derby veneto contro il Vicenza, in programma questa sera. Questo l’elenco completo dei convocati: Portieri: 1 Andrea Seculin, 12 Michele Bragantini, 33 Adrian Semper; difensori: 5 Michele Rigione, 6 Maxime Leverbe, 13 Francesco Renzetti, 15 Sauli Vaisanen, 21 Daniel Pavlev, 27 Matteo Cotali, 32 Vasile Mogos, 89 Guillaume Gigliotti; centrocampisti: 8 Emanuele Zuelli, 10 Joel Obi, 14 Luca Palmiero, 16 Luca Garritano, 17 Emanuele Giaccherini, 26 Massimo Bertagnoli; attaccanti: 9 Michael Fabbro, 11 Antonio Di Gaudio, 18 Luigi Canotto, 23 Filip Djordjevic, 93 Francesco Margiotta, 98 Manuel De Luca, 99 Amato Ciciretti. Foto: Chievo Verona Logo L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono ventiquattro i calciatoridal tecnico del, Alfredo, per il derby veneto contro il, in programma questa sera. Questo l’elenco completo dei: Portieri: 1 Andrea Seculin, 12 Michele Bragantini, 33 Adrian Semper; difensori: 5 Michele Rigione, 6 Maxime Leverbe, 13 Francesco Renzetti, 15 Sauli Vaisanen, 21 Daniel Pavlev, 27 Matteo Cotali, 32 Vasile Mogos, 89 Guillaume Gigliotti; centrocampisti: 8 Emanuele Zuelli, 10 Joel Obi, 14 Luca Palmiero, 16 Luca Garritano, 17 Emanuele Giaccherini, 26 Massimo Bertagnoli; attaccanti: 9 Michael Fabbro, 11 Antonio Di Gaudio, 18 Luigi Canotto, 23 Filip Djordjevic, 93 Francesco Margiotta, 98 Manuel De Luca, 99 Amato Ciciretti. Foto:Logo L'articolo ...

