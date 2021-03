Bacio in diretta tra Antonella Elia e Pietro delle Piane: lei lo perdona ma ad una condizione (Di lunedì 8 marzo 2021) In diretta a LIVE Non è la D’Urso è arrivato il confronto tanto atteso tra Antonella Elia e Pietro delle Piane ed è scattato il Bacio. La Elia sembra avere perdonato l’uomo, ma ad una particolare condizione. Ecco il video del momento dell’incontro. Il confronto era atteso da tanto tempo da tutti i fan, e quello tra Antonella Elia e Pietro delle Piane durante LIVE Non è la D’Urso è terminato con un appassionato Bacio. La famosa opinionista ha quindi perdonato il (forse) ex? Le sue condizioni sono chiare e hanno stupito tutti, tra cui la stessa Barbara D’Urso. Ecco come è andato ... Leggi su formatonews (Di lunedì 8 marzo 2021) Ina LIVE Non è la D’Urso è arrivato il confronto tanto atteso traed è scattato il. Lasembra avereto l’uomo, ma ad una particolare. Ecco il video del momento dell’incontro. Il confronto era atteso da tanto tempo da tutti i fan, e quello tradurante LIVE Non è la D’Urso è terminato con un appassionato. La famosa opinionista ha quindito il (forse) ex? Le sue condizioni sono chiare e hanno stupito tutti, tra cui la stessa Barbara D’Urso. Ecco come è andato ...

