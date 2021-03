8 marzo: Mattarella, ‘respingere parole odio e disprezzo verso donne’ (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Il rispetto verso le donne conosce molte declinazioni. Sul piano del linguaggio, innanzitutto. Dobbiamo respingere le parole di supponenza, quando non di odio o di disprezzo verso le donne. parole che generano e alimentano stereotipi e pregiudizi ottusi e selvaggi, determinando atteggiamenti e comportamenti inaccettabili”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Il rispettole donne conosce molte declinazioni. Sul piano del linguaggio, innanzitutto. Dobbiamo respingere ledi supponenza, quando non dio dile donne.che generano e alimentano stereotipi e pregiudizi ottusi e selvaggi, determinando atteggiamenti e comportamenti inaccettabili”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

