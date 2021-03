8 Marzo, Lagarde: pandemia costituisca opportunità per parità di genere (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Ad un anno dall’inizio della pandemia di COVID-19, che ha richiesto sacrifici in termini economici, sociali e di vite umane, è evidente che l’impatto sociale ed economico del virus ha colpito con particolare forza le donne. Lo ha affermato la Presidente della BCE Christine Lagarde, in occasione della Giornata internazionale della donna, ricordando che spesso le donne lavorano nei settori più colpiti dal virus, hanno contratti non stabili e molte donne hanno dovuto lottare per prendersi cura della famiglia mentre cercavano di mandare avanti la propria carriera. Questi sviluppi rischiano di frenare i duri progressi compiuti in materia di parità di genere e chiedono di “ripristinare alcuni valori“, afferma Lagarde, spiegando la pandemia “ci ha aperto gli occhi sui punti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Ad un anno dall’inizio delladi COVID-19, che ha richiesto sacrifici in termini economici, sociali e di vite umane, è evidente che l’impatto sociale ed economico del virus ha colpito con particolare forza le donne. Lo ha affermato la Presidente della BCE Christine, in occasione della Giornata internazionale della donna, ricordando che spesso le donne lavorano nei settori più colpiti dal virus, hanno contratti non stabili e molte donne hanno dovuto lottare per prendersi cura della famiglia mentre cercavano di mandare avanti la propria carriera. Questi sviluppi rischiano di frenare i duri progressi compiuti in materia didie chiedono di “ripristinare alcuni valori“, afferma, spiegando la“ci ha aperto gli occhi sui punti ...

