Vaccino Covid, a Milano apre il drive through dell'esercito: "Soluzione per le persone con difficoltà motorie. Pochi minuti per iniezione" (Di domenica 7 marzo 2021) "Lo scopo è vaccinare più persone nel minor tempo e questa (il drive-through) è sicuramente la metodica più rapida, è tutto più fluido e dinamico e si accorciano molto i tempi di somministrazione". Il colonnello Fabio Zullino è il direttore del Centro Ospedaliero Militare di Milano. Qui da Pochi giorni è attiva la prima struttura "drive Trhough" per l'inoculazione delle dosi a persone con difficoltà motorie. Si entra in auto e senza scendere si fa l'anamnesi e si riceve la dose di Vaccino. Il tutto in un tempo tra i tre e i cinque minuti. "Questa modalità permette di accorciare di molto i tempi della vaccinazione" spiega il colonnello Zullino che precisa che al momento si tratta di una sperimentazione

