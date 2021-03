Solskjaer: “Non possiamo che essere felicissimi oggi. Primo posto? Troppo lontano per pensarci” (Di domenica 7 marzo 2021) Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato così dopo la vittoria per 0-2 ottenuta nel derby contro il City ai microfoni di Sky Sports: “Quando esci dal campo con una vittoria per 2-0, un’altra porta inviolata e una prestazione come questa, non puoi che essere felicissimo. Siamo tornati a fare un po’ quello che volevamo, ovvero giocare un calcio diretto. Dovevamo difendere bene: nessuna squadra al mondo ha una chance contro il Manchester City se non gioca da collettivo.Il Primo posto? I Citizens sono Troppo avanti per pensare di poterli raggiungere. Anche oggi sono stati eccellenti e ci hanno messo sotto pressione”. Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Ole Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato così dopo la vittoria per 0-2 ottenuta nel derby contro il City ai microfoni di Sky Sports: “Quando esci dal campo con una vittoria per 2-0, un’altra porta inviolata e una prestazione come questa, non puoi chefelicissimo. Siamo tornati a fare un po’ quello che volevamo, ovvero giocare un calcio diretto. Dovevamo difendere bene: nessuna squadra al mondo ha una chance contro il Manchester City se non gioca da collettivo.Il? I Citizens sonoavanti per pensare di poterli raggiungere. Anchesono stati eccellenti e ci hanno messo sotto pressione”. Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

