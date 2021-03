Qui Atalanta, sono 23 i convocati da Gasperini per il match contro l’Inter (Di domenica 7 marzo 2021) I convocati da Gasperini per Inter-Atalanta Domani l’Atalanta affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella settima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. In vista della trasferta meneghina, Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 23 giocatori. PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini DIFENSORI: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi CENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic, Kovalenko ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Idaper Inter-Domani l’affronteràallo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella settima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. In vista della trasferta meneghina, Gian Pieroha diramato l’elenco dei, composto da 23 giocatori. PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini DIFENSORI: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi CENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic, Kovalenko ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

Inter : ?? | CHI È? ?? Prima maglia acquistata: Roberto Baggio ?? Idolo: Michael Laudrup ?? Canzoni preferite: 'Wow.' Post M… - FcInterNewsit : Qui Atalanta - Dubbi su Ilicic dal primo minuto, Hateboer e Sutalo indisponibili per la gara di San Siro - SimoneFrancesc2 : @Teo__Visma Sostienimi in questa campagna, ma a malincuore bisogna tifare Inter, perché se c’è una partita che l’At… - Zorochan_1 : Dopo Roma Verona ci sono solo altre 3 partite che non sopporterei di non vincere a tutti i costi da qui a fine camp… - lukalauti : @jnterista_12 @marco9894 Esatto, abbiamo fatto 47 punti su 54 a disposizione dalla partita d'andata con l'Atalanta,… -