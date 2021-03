Oggi 7 marzo: Sante Perpetua e Felicita, non tremano di fronte alle belve feroci (Di domenica 7 marzo 2021) Di fronte alla durezza del carcere e all’attesa della morte, una giovane tenne un diario dei suoi ultimi giorni, mentre al suo fianco una donna è gravida. Ci si trova in Africa del Nord, a Cartagine, e l’anno è il 203. Nelle pagine che si leggeranno si parla di prigioni affollate, caldo torrido e visitatori L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 7 marzo 2021) Dialla durezza del carcere e all’attesa della morte, una giovane tenne un diario dei suoi ultimi giorni, mentre al suo fianco una donna è gravida. Ci si trova in Africa del Nord, a Cartagine, e l’anno è il 203. Nelle pagine che si leggeranno si parla di prigioni affollate, caldo torrido e visitatori L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

lauraboldrini : Da oggi al 13 marzo @Coopitalia vende gli #assorbenti ad Iva ridotta al 4%. Una giusta iniziativa. Dovrebbe essere… - enricoruggeri : Ne ha parlato oggi per la prima volta @RaiStoria Strano, al liceo non era in programma. 5 marzo 1940, Stalin ordi… - ilpost : Nella saga dei colori entra anche il 'rosso rafforzato', previsto dall'ordinanza comunale firmata dal sindaco di Ca… - GustavoLaPatonz : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 7 marzo 2021, con la Luna nel segno del Capricorno. Buona lettura e felice giornata. https://t.c… - edisonpaviles1 : RT @LaStampa: La Jena di oggi, 7 marzo 2021. Qui l'archivio: -