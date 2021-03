Nuoro – Maxi rissa nel centro storico (Video) (Di domenica 7 marzo 2021) Maxi rissa nel centro di Nuoro nel primo sabato di zona bianca Coinvolti una 20 di giovani senza mascherina in assembramenti e lanci di sedie e di bottiglie Primo sabato in zona bianca in Sardegna e davanti a un bar del centro storico a Nuoro scoppia il far west con Maxi assembramento e lanci di Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021)neldinel primo sabato di zona bianca Coinvolti una 20 di giovani senza mascherina in assembramenti e lanci di sedie e di bottiglie Primo sabato in zona bianca in Sardegna e davanti a un bar delscoppia il far west conassembramento e lanci di

Advertising

rtl1025 : ?? Primo sabato in zona bianca in #Sardagna e davanti a un bar del centro storico a #Nuoro scoppia il far west con m… - MediasetTgcom24 : Primo sabato in zona bianca, maxi-rissa nel centro di Nuoro #nuoro - RosPalumbo71 : RT @ippolitipaolo74: Sardegna zona bianca, nel primo sabato senza misure maxi rissa in Centro a Nuoro: in 20 si picchiano (senza mascherina… - bellalilli16 : RT @ippolitipaolo74: Sardegna zona bianca, nel primo sabato senza misure maxi rissa in Centro a Nuoro: in 20 si picchiano (senza mascherina… - RiccardoPac : RT @rtl1025: ?? Primo sabato in zona bianca in #Sardagna e davanti a un bar del centro storico a #Nuoro scoppia il far west con maxi assembr… -