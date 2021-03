Napoli-Bologna 3-1: sempre Lorenzo Insigne (Di lunedì 8 marzo 2021) Napoli-Bologna 3-1, questo il risultato dopo i novanta minuti regolamentari. Il Napoli, trascinato dalla doppietta di Lorenzo Insigne batte il Bologna avvicinandosi alla zona Champions League. Napoli-Bologna 3-1: che partita è stata? Il posticipo della 26a giornata di Serie A, ha visto il Napoli di Gattuso trionfare ai danni di un ottimo Bologna. La squadra partenopea vince grazie alle reti di Lorenzo Insigne (doppietta) e al gol di Victor Osimhen. Insigne raggiunge quota 13 gol in campionato, legittimando la sua importanza vitale per la squadra campana. Nonostante il gioco continui a farsi desiderare, il capitano del Napoli è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021)3-1, questo il risultato dopo i novanta minuti regolamentari. Il, trascinato dalla doppietta dibatte ilavvicinandosi alla zona Champions League.3-1: che partita è stata? Il posticipo della 26a giornata di Serie A, ha visto ildi Gattuso trionfare ai danni di un ottimo. La squadra partenopea vince grazie alle reti di(doppietta) e al gol di Victor Osimhen.raggiunge quota 13 gol in campionato, legittimando la sua importanza vitale per la squadra campana. Nonostante il gioco continui a farsi desiderare, il capitano delè ...

