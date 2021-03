MotoGP, Valentino Rossi: “E’ stato un secondo giorno di test difficile, non avevo aderenza” (Di domenica 7 marzo 2021) Una seconda giornata di test complicata per Valentino Rossi. Il “Dottore” ha concluso in 20ma piazza questo day-2 a Losail (Qatar), sede delle prove pre-stagionali della classe regina, il cui campionato prendere il via il 28 marzo proprio su questo tracciato. Lontano a 1?768 dalla vetta occupata dal compagno di marca Fabio Quartararo, che ha preso il suo posto nel Team Factory, il nove volte iridato ha lamentato alcuni problemi di assetto e spera di risolverli nella pRossima tre-giorni di test che si terrà sempre in territorio qatariano dal 10 al 12 marzo: “Una giornata difficile perché non avevo molto grip. Non sono riuscito a spingere sin dall’inizio. Soffrivo in accelerazione, nei pRossimi due giorni proviamo ad analizzare i dati e vediamo dove si ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Una seconda giornata dicomplicata per. Il “Dottore” ha concluso in 20ma piazza questo day-2 a Losail (Qatar), sede delle prove pre-stagionali della classe regina, il cui campionato prendere il via il 28 marzo proprio su questo tracciato. Lontano a 1?768 dalla vetta occupata dal compagno di marca Fabio Quartararo, che ha preso il suo posto nel Team Factory, il nove volte iridato ha lamentato alcuni problemi di assetto e spera di risolverli nella pma tre-giorni diche si terrà sempre in territorio qatariano dal 10 al 12 marzo: “Una giornataperché nonmolto grip. Non sono riuscito a spingere sin dall’inizio. Soffrivo in accelerazione, nei pmi due giorni proviamo ad analizzare i dati e vediamo dove si ...

