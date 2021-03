Moriba e il primo gol col Barcellona: “Non potevo crederci. Lo porterò con me nella tomba…” (Di domenica 7 marzo 2021) Il primo gol non si scorda mai, specie se realizzato con la maglia della squadra che ti ha cresciuto. Ilaix Moriba sorride ed esulta, anche con una certa sorpresa, dopo il 2-0 all'Osasuna nell'ultima sfida di campionato disputata dal suo Barcellona. Il talento de La Masia ha raccontato ai microfoni di Barca TV le sue emozioni per la prima gioia con la maglia blaugrana.Moriba: il primo gol non si scorda mai...caption id="attachment 1104279" align="alignnone" width="742" Barcellona Moriba (getty images)/captionSubito dopo la partita, ancora quasi incredulo per la rete, Moriba ha detto: "Voglio dedicarlo a tutta la mia famiglia. Soprattutto a mio padre che mi è stato vicino nel bene e nel male. Ma anche a mia madre che mi ha sempre sostenuto. Questo gol è ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Ilgol non si scorda mai, specie se realizzato con la maglia della squadra che ti ha cresciuto. Ilaixsorride ed esulta, anche con una certa sorpresa, dopo il 2-0 all'Osasuna nell'ultima sfida di campionato disputata dal suo. Il talento de La Masia ha raccontato ai microfoni di Barca TV le sue emozioni per la prima gioia con la maglia blaugrana.: ilgol non si scorda mai...caption id="attachment 1104279" align="alignnone" width="742"(getty images)/captionSubito dopo la partita, ancora quasi incredulo per la rete,ha detto: "Voglio dedicarlo a tutta la mia famiglia. Soprattutto a mio padre che mi è stato vicino nel bene e nel male. Ma anche a mia madre che mi ha sempre sostenuto. Questo gol è ...

