LIVE – Trieste-Cantù 51-56, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA

Allianz Trieste e Acqua S.Bernardo Cantù scendono sul parquet nel posticipo della 21° giornata di Serie A1 2020/2021. I giuliani sono attualmente sesti, ma non hanno un margine così grande sulle agguerrite inseguitrici. Cantù ha sei punti di ritardo al momento, ma deve pensare più alle squadre dietro che a quelle davanti al momento. Domenica 7 marzo alle ore 20.45 andrà in scena la sfida che potrete seguire su Sportface.

RISULTATI E CLASSIFICA

AGGIORNA LA DIRETTA

Trieste-Cantù 51-56

26'- 2/2 di Henry dalla lunetta, 51-56.
24'- Tripla di Henry, 49-53.
22'- 2/2 di Leunen dalla lunetta, 44-47.
21'- Due punti di Laquintana, 44-45.

INTERVALLO (42-45)

20'– Due punti di Delia, 42-45.
18'- Ancora Laquintana, 36-41.
17'- Tripla di Laquintana, ...

