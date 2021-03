La Regina parla di «unità» e «dedizione» prima dell’intervista di Harry e Meghan

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 marzo 2021) Ci sono parole chiave nell’esistenza della regina Elisabetta: una di queste è dedizione. Non è un caso che l’abbia utilizzata anche nel discorso per la giornata del Commonwaelth nell’anno della pandemia, ma anche a poche ore dall’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Le parole sono rivolte alle nazioni legate al Regno Unito, ma non è difficile cogliere un riferimento anche alle divisioni interne a casa Windsor.