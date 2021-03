La moglie di Garay ammette | “Non ho lo stesso desiderio sessuale di prima Non voglio…”

Leggi su golssip

(Di domenica 7 marzo 2021) Ladi Ezequiel, Tamara Gorro, ha ammesso di non provare quelche avevanei confronti del marito. La Gorro è stata protagonista in un podcast in cui l'argomento principale era il sesso nelle relazioni lunghe con lopartner: "Se mi chiedi se ho ancora lodi, la mia risposta è no".caption id="attachment 108965" align="aligncenter" width="1171" Foto: Instagram/caption"Non so se sia per mancanza di tempo o per mancanza di, ma la verità è che no, non ce l'ho. Ma è così, amo mio marito. Ma non voglio fare sesso con lui ogni giorno, dato che sono esausta. Penso che molte persone si identificheranno con me", ha ...