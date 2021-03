I Maneskin hanno vinto Sanremo 2021, le prime parole: «Dedichiamo la vittoria a quel prof che ci diceva di stare zitti e buoni» (Di domenica 7 marzo 2021) «Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva di stare sempre zitti e buoni»: è questa la prima dedica ufficiale dei vincitori di Sanremo 2021. I Maneskin, la band romana composta dal cantante Damiano, Victoria al basso, Thomas alla chitarra e Ethan alla batteria, ha trionfato alla 71esima deizione del festival tra i Big con il brano “zitti e buoni” e ha cominciato a twittare. Il pensiero è andato subito a quel prof, per poi pubblicare una foto con scritto: «ABBIAMO FATTO LA RIVOLUZIONE #Sanremo2021». E siccome il Festival è finito che erano quasi le 3 di notte, la battuta: «A questo punto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 7 marzo 2021) «questache cidisempre»: è questa la prima dedica ufficiale dei vincitori di. I, la band romana composta dal cantante Damiano, Victoria al basso, Thomas alla chitarra e Ethan alla batteria, ha trionfato alla 71esima deizione del festival tra i Big con il brano “” e ha cominciato a twittare. Il pensiero è andato subito a, per poi pubblicare una foto con scritto: «ABBIAMO FATTO LA RIVOLUZIONE #». E siccome il Festival è finito che erano quasi le 3 di notte, la battuta: «A questo punto ...

