Ginnastica, Serie A 2021: le pagelle della prima tappa. Ferrari eterna, Andreoli un cigno, Fate promosse (Di domenica 7 marzo 2021) Sabato 6 marzo si è disputata la prima tappa della Serie A1 2021 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito le pagelle delle atlete italiane che si sono messe maggiormente in luce al PalaRossini di Ancona. ANGELA Andreoli: 9. Facciamo parlare i numeri: 6.4 di D Score alla trave, 5.9 come nota di partenza alle parallele. Sui 10 cm confeziona un esercizio da urlo che viene inficiato solo da un errore su un giro che le è praticamente costato un punto, ottiene comunque 14.600 (mezzo punto di bonus) e si conferma già da big mondiale. Sugli staggi vola fino a 14.800 (tre decimi di abbuono) e fa sognare. Una classe 2006 con i fiocchi, un vero portento fuori da ogni logica. Se andrà avanti così potrà davvero togliersi ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Sabato 6 marzo si è disputata laA1diartistica, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito ledelle atlete italiane che si sono messe maggiormente in luce al PalaRossini di Ancona. ANGELA: 9. Facciamo parlare i numeri: 6.4 di D Score alla trave, 5.9 come nota di partenza alle parallele. Sui 10 cm confeziona un esercizio da urlo che viene inficiato solo da un errore su un giro che le è praticamente costato un punto, ottiene comunque 14.600 (mezzo punto di bonus) e si conferma già da big mondiale. Sugli staggi vola fino a 14.800 (tre decimi di abbuono) e fa sognare. Una classe 2006 con i fiocchi, un vero portento fuori da ogni logica. Se andrà avanti così potrà davvero togliersi ...

